Москва, 30 сентября 2019, 01:14 — REGNUM О рождении год назад дочери Анны рассказал российский певец Сергей Лазарев в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Сергей Лазарев
Сергей Лазарев
Albin Olsson

По словам певца, ребёнку уже исполнился год. Кто мать Ани, Лазарев не уточнил. Гостям студии певец продемонстрировал свою фотографию с детьми.

Напомним, у Лазарева уже есть сын Никита, а о рождении у него дочери ранее ходили слухи, но певец скрывал это. Оба ребёнка рождены суррогатными матерями.

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