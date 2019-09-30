Москва, , 01:14 — REGNUM О рождении год назад дочери Анны рассказал российский певец Сергей Лазарев в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Сергей Лазарев Albin Olsson

По словам певца, ребёнку уже исполнился год. Кто мать Ани, Лазарев не уточнил. Гостям студии певец продемонстрировал свою фотографию с детьми.

Напомним, у Лазарева уже есть сын Никита, а о рождении у него дочери ранее ходили слухи, но певец скрывал это. Оба ребёнка рождены суррогатными матерями.

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