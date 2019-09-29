Анкара, , 23:29 — REGNUM Турецкого учёного и правозащитника приговорили к 15 месяцам тюремного заключения за публикации результатов исследования, которое он провёл по заказу Минздрава Турции, о связи промышленного загрязнения с высокой распространенностью рака в западной Турции. Об этом 27 сентября сообщает Sceince.

Бывший заместитель директора Центра исследований продовольственной безопасности и сельского хозяйства в университете Акдениз Бюлент Шик в 2018 году опубликовал в стамбульской газете четыре статьи о том, что онкологические заболевания в Турции могут быть связаны с высоким содержанием в пище и воде пестицидов, тяжелых металлов, алюминия, хрома и мышьяка. Исследование в течение пяти лет проводилось по заказу турецкого правительства, однако, после его окончания в 2015 году, турецкие чиновники не предприняли каких-либо мер для исправления ситуации, несмотря на долгие призывы учёного.

Примечательно, что министерство здравоохранения не стало утверждать, что опубликованные данные являются неправдой. Обвинение заключалось в разглашении конфиденциальной информации. На суде Бюлент Шик мог избежать наказания, выразив сожаление, но он отказался это делать, заявив, что выполнил долг учёного и гражданина.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что ранее первая леди Турции Эмине Эрдоган провела переговоры в Нью-Йорке с главой программы ООН по окружающей среды Ингер Андерсоном.

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