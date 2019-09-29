Москва, , 22:16 — REGNUM По приглашению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Россию с паломническим визитом посетила делегация Лос-Анджелесской епархии Коптской православной церкви. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба Московского Патриархата.

Во время визита, который продолжался с 19 по 27 сентября, викарные епископы Лос-Анджелесской епархии посетили святые места Москвы и Подмосковья, а также побывали в Санкт-Петербурге, где ознакомились с рядом духовных и историко-культурных достопримечательностей северной столицы России.

Напомним, коптская православная церковь Александрии является христианской церквью Египта. С 4 ноября 2012 года ее возглавляет Патриарх Тавадрос II.

Читайте ранее в этом сюжете: РПЦ оказывает помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области