Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания, , 22:01 — REGNUM Энергокомпания испанского острова Тенерифе начала работы по восстановлению инфраструктуры электроснабжения. Об этом 29 сентября сообщает агентство Efe.

Тенериф Santi P.A

На острове продолжаются восстановительные работы. На данный момент электричество подано к 40 тыс. потребителям.

Причины отключения острова от электричества не разглашаются. Энергокомпания заверяет, что все электростанции работают в штатном режиме.

Напомним, ранее администрация острова сообщила, что остров полностью остался без света, аэропорты и социальные объекты подключены к резервному питанию. На полное восстановление подачи электричества потребуется около шести часов. .