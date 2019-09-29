Москва, , 20:41 — REGNUM В сентябре 2019 года отдел внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) оказал адресную помощь 1300 пострадавшим от летнего наводнения из четырех районов Иркутской области. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба Московского Патриархата.

Храм Христа Спасителя Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Им были предоставлены 1050 постельных наборов, состоящих из комплектов постельного белья и теплых одеял, а также 250 наборов детских подгузников», — говорится в сообщении.

Программа оказания помощи наиболее нуждающимся людям из числа пострадавших от стихии реализуется совместно с межцерковной христианской организации «Церкви в совместном действии».

Напомним, одно из направлений деятельности отдела внешних церковных связей Московского Патриархата является оказание гуманитарной помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях как в России, так и за рубежом. При реализации данного вида благотворительной деятельности РПЦ сотрудничает с межцерковными партнерами и международными христианскими институтами.

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