Ташкент, , 20:18 — REGNUM В Узбекистане 92-летняя женщина за раз собрала 70 килограммов хлопка, ташкентская областная администрации (хокимият) выставила этот за факт, которым нужно гордиться, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Куйсиной ая Анорбоевой из Пскента — 92 года. Но вместо того, чтобы сидеть дома в окружении внуков и правнуков, она выходит на хлопковое поле», — говорится в сообщении хокимията.

Обладминистрация с гордостью сообщает, что «с детства привычная к труду Куйсиной ая за непродолжительное время собрала 70 кг «белого золота», поразив тем самым молодежь, многим из которых такой результат может только присниться».

Вместе с этим, у разумных людей этот факт может вызвать только недоумение: кто позволил выпустить столь пожилую женщину на поле, где помимо облитого пестицидами хлопка, существует еще масса факторов, негативным образом влияющих на здоровье даже молодых людей?

Что хотели показать этим сообщением чиновники Узбекистана? Мол, берите пример, молодежь? Но молодежь нынче не трудится самоотверженно за лозунги, ей нужны более осязаемые блага.

Чтобы бы там ни было, гордиться тем, что старый человек трудится в тяжелых условиях, неприемлемо. Напротив, необходимо пропагандировать заботу о старших, которые заслужили более комфортные условия, чем работа на хлопковом поле!