Москва, , 17:54 — REGNUM ОАО РЖД ко всемирному Дню пожилого человека предоставит пассажирам старше 60 лет скидки на приобретение билетов на поезда дальнего следования с 30 сентября по 2 октября 2019 года. Об этом 28 сентября сообщается на официальной странице компании в социальной сети Twitter.

«С 30 сентября по 2 октября пассажиры старше 60 лет смогут купить билет за полцены. Акция приурочена к Международному Дню пожилого человека», — говорится в сообщении.

Акция действует только на билеты, дата отправления в которых будет назначена на октябрь. В РЖД также уточняют, что скидки будут распространяться на подвижные составы формирования АО «ФПК».

Напомним, Федеральная пассажирская компания (ФПК) является российской дочерней компанией ОАО РЖД, предоставляющей услуги по перевозке пассажиров и грузобагажа железнодорожным транспортом в дальнем сообщении.

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