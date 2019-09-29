Москва, , 17:29 — REGNUM Крылатые ракеты П-700 комплекса «Гранит», которыми вооружены российские подводные лодки типа «Курск» и надводные корабли, не самые эффективные для поражения авианосцев. Об этом заявил экс-командующий Балтийском флотом адмирал Владимир Валуев в интервью РИА Новости.

«Гранит» — это вчерашний день, — сказал Валуев. — «Калибр» — более современные ракеты и более скоростные, то есть они не сбиваются средствами противовоздушной обороны (ПВО)».

28 сентября китайское издание Sohu сообщило, что ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости создания средств обороны против вражеских авианосцев. По мнению журналистов издания, подобное оружие у РФ уже есть. Вероятно, речь идет о ракете «Гранит».

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