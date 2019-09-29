Москва, , 17:02 — REGNUM Участниками московской акции «День без турникетов», проходившей с 26 по 28 сентября, стали около 5 тыс. человек. Об этом 29 сентября сообщает официальный сайт столичной мэрии.

Суть акции заключается в том, чтобы познакомить москвичей с различными видами производства на предприятиях города: от изготовления кондитерский изделий до программирования систем умного дома.

В этом году тематика акции была посвящена «Цифровому разуму», в рамках которого участники могли посетить 37 площадок, среди которых были детские технопарки, частные мануфактуры и цифровые центры.

Напомним, впервые акция «День без турникетов» стартовала в Москве в 2012 году. Семь лет назад ее поддержало 8 столичных предприятий, а ее участниками стали около 600 человек. На сегодняшний момент, за всю историю ее существования в ней приняли участие свыше 100 тыс. москвичей и более 200 предприятий столицы.

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