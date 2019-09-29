Москва, , 16:42 — REGNUM Кольцевая линия метро столицы и некоторые направления Московского центрального кольца (МЦК) максимально перегружены, данную проблему позволит решить ввод в эксплуатацию Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом 29 сентября сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

«БКЛ разгрузит и Кольцевую линию метро, и отчасти МЦК, которое тоже уже работает на пределе, и загруженные части радиальных направлений метрополитена», — заявил мэр.

Собянин подчеркнул, что с момента ввода БКЛ метро станет более удобным и доступным для пассажиров, так как новая линия метро даст возможность совершать 23 пересадки на другие ветки метро, 4 пересадки на МЦК, 6 пересадок на Московские центральные диаметры (МЦД-1 и МЦД-2), 11 пересадок на линии железной дороги.

Напомним, станции БКЛ «Авиамоторная», «Лефортово» и «Нижегородская» практически готовы к сдачи, первоначально они войдут в состав Некрасовской линии московского метрополитена. Станция «Нижегородская» станет крупным транспортно-пересадочным узлом, включающим станции МЦК и железнодорожную платформу. Ввод станции в эксплуатацию позволит пассажирам совершать пересадку с Некрасовской линии на БКЛ.

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