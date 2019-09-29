Москва, , 16:07 — REGNUM В Москве начали расходиться участники митинга оппозиции, передаёт 29 сентября корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, недовольство вызывают два обстоятельства — дождливая погода и затянувшаяся музыкальная часть. В конце звучавшей со сцены песни малоизвестной группы толпа хором скандировала «Хватит».

Тем не менее, на 15:30, по данным «Белого счётчика», на проспекте Сахарова собрались 17,8 тыс. человек и входящий поток также продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, протестная акция согласована с властями.