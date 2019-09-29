Красногорск, , 16:02 — REGNUM Бывшего президента Крыма Юрия Мешкова, скончавшегося 29 сентября в подмосковной больнице в Красногорске, похоронят в Симферополе. Об этом сообщила дочь политика Марианна «КП-Крым».

»Папа просил, чтобы его похоронили вместе с супругой, там уже выкуплено место, — говорит Марианна. — … Крым — это папино место».

По ее словам, если родственники не выполнят последнюю волю он «не даст им покоя».

Как передавало ИА REGNUM, 29 сентября дочь первого президента Республики Крым Юрия Мешкова Марианна сообщила журналистам, что в Красногорске в больнице скончался на 74-м году жизни политик.

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