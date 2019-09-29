Пекин, , 15:33 — REGNUM Китайская ассоциация науки и технологий (КАНТ), организатор Всемирной конференции по научной грамотности-2019, объявила о проведении мероприятия с 16 по 17 октября в Пекине, сообщает 29 сентября «Синьхуа» со ссылкой на КАНТ.

Темой конференции в текущем году будет «Научная грамотность для устойчивого развития». Мероприятие направлено на содействие достижению Целей ООН в области устойчивого развития, взаимодействию науки и общества, а также пропаганде обмена опытом и ресурсами между странами в сферах научного образования, коммуникации и популяризации.

Ожидается, что на конференцию прибудут около четырёхсот гостей, в том числе представители международных и национальных научных организаций, всемирно известные учёные, работники образования и предприниматели.

Во время двухдневной конференции пройдут различные мероприятия: программные доклады, форумы высокого уровня, круглые столы и полевые исследования.

Первая Всемирная конференция по научной грамотности состоялась в Пекине в сентябре 2018 года, в которой приняли участие представители 58 организаций из 38 стран и регионов и 23 международных научно-технических организаций.