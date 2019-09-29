Красногорск, , 13:37 — REGNUM Первый президент Республики Крым Юрий Мешков скончался на 74-м году жизни. Об этом 29 сентября сообщила журналистам его дочь Марианна Мешкова.

По словам Марианны Мешковой, за полчаса до смерти политика перевели в реанимационное отделение больницы в подмосковном Красногорске, где Юрий Мешков находился последние две недели после перенесённого инсульта.

Юрий Мешков был первым и единственным президентом Республики Крым, включая город Севастополь. Эту должность политик занимал в период с 4 февраля 1994 года по 17 марта 1995 года.

В марте 1995 года Верховная Рада Украины отменила Конституцию Республики Крым, фактически ликвидировав её суверенитет и создала Автономную Республику Крым в составе Украины. Должность президента Крыма была ликвидирована.

После этих событий Юрий Мешков переехал в Москву, где и проживал все последующие годы.

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