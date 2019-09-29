Кабул, , 11:17 — REGNUM Более двух миллионов человек составила явка на президентских выборах в Афганистане. Об этом 29 сентября сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в избирательной комиссии страны.

Всего в Афганистане зарегистрировано 9,67 млн избирателей, что означает, что участие в выборах главы государства принял каждый пятый избиратель. На пост главы государства официально претендовали 18 кандидатов, трое из них отозвали свои кандидатуры до начала голосования.

Предварительные результаты голосования будут обнародованы не ранее 17 октября, окончательные же результаты ожидаются к 7 ноября. В случае, если ни один из кандидатов не наберёт больше половины голосов, то будет проведён второй тур голосования. Во втором туре президентских выборов примут участие два кандидата, набравшие большинство голосов.

По данным телеканала 1TV, в ходе выборов избирательная комиссия получила более 1700 жалоб на нарушения во время процесса голосования на избирательных участках.

Стоит отметить, что президентские выборы в Афганистане проходили 28 сентября в напряжённой обстановке при постоянных угрозах срыва выборного процесса со стороны радикальных террористических группировок.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 32 человек в результате атак радикальных экстремистов в день выборов в Афганистане. Ещё как минимум 123 человека получили ранения.

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