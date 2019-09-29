Москва, , 10:54 — REGNUM В Российской Федерации с сегодняшнего дня, 29 сентября, появился новый документ для устройства на работу. Речь идёт об электронном документе — уведомлении из Пенсионного фонда России, которое заменит собой зеленые ламинированные карточки с номером индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Постановление правления Пенсионного фонда России об утверждении ново формы свидетельства обязательного пенсионного страхования вступило в силу с сегодняшнего дня.

Форма этого уведомления была утверждена в июне этого года. В уведомлении указываются те же данные, что и в зеленой карточке СНИЛС. Это, собственно, страховой номер лицевого счета, состоящий из 11 цифр, фамилия, имя, отчество работника, дата и место рождения, пол и дата регистрации в системе индивидуального учета.

Получить новое уведомление можно как в территориальном органе ПФР, в многофункциональных центрах (МФЦ), либо через личный кабинет на сайте ПФР, или же на портале государственных услуг.

Уведомление защищено электронной подписьюуполномоченного должностного лица территориального отделения Пенсионного фонда.

При этом все бумажные СНИЛС, выданные до апреля 2019 года, останутся в силе.