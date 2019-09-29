29 Сентября
 
15:01

Фото: Дарья Антонова

14:59

Либералы ведут борьбу с властью в сфере словесности: дело о беспорядках в Москве они переименовали в «московское дело».

14:53

После согласованной акции протеста может пройти «прогулка», написал «Коммерсантъ».

14:48

В Москве моросит небольшой дождь, но ливнем его назвать сложно.

14:44

На проспекте Академика Сахарова в Москве собирается оппозиция

В Москве 29 сентября собираются представители оппозиции на акцию протеста, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

14:40

«Кто желает помочь политзаключённым?» — говорит неизвестный мужчина в громкоговоритель.

14:33

В Москве на проспекте Сахарова собираются участники митинга оппозиции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.