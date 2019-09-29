29 Сентября
15:01
Фото: Дарья Антонова
14:59
Либералы ведут борьбу с властью в сфере словесности: дело о беспорядках в Москве они переименовали в «московское дело».
14:53
После согласованной акции протеста может пройти «прогулка», написал «Коммерсантъ».
14:48
В Москве моросит небольшой дождь, но ливнем его назвать сложно.
14:44
На проспекте Академика Сахарова в Москве собирается оппозиция
В Москве 29 сентября собираются представители оппозиции на акцию протеста, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
14:40
«Кто желает помочь политзаключённым?» — говорит неизвестный мужчина в громкоговоритель.
14:33
В Москве на проспекте Сахарова собираются участники митинга оппозиции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.