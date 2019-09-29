В Москве 29 сентября пройдёт митинг оппозиции. Акция согласована с властями города, её площадкой станет проспект Академика Сахарова. Организаторами выступают члены Либертарианской партии России.

Участники не согласны преследованиями по ряду уголовных дел, которые они считают политическими. Речь идёт о фигурантах, задержанных после серии летних митингов, в том числе за применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

«Выйдем выразить свое несогласие с политическими решениями, которые как один штампуют наши суды», — говорится в анонсе события.

Митинг 29 сентября в Москве — первая крупная протестная акция после выборов в Московскую городскую думу 8 сентября.