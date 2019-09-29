Пекин, , 09:57 — REGNUM Первый аэропорт Китая «Наньюань» официально закрыли для гражданской авиации. Об этом сообщает газета China Daily.

Решение о закрытии «Наньюань» было принято в связи с открытием нового аэропорта в Пекине, все гражданские рейсы со старейшего аэропорта были переведены на аэропорт «Дасин». Издание отмечает, что «Наньюань» может быть преобразован в музей авиации.

Аэропорт «Наньюань» был построен в Пекине в 1910 году. Первоначально он использовался для военных нужд, являясь учебным центром по подготовке лётчиков. С 1984 года «Наньюань» также стал использоваться в качестве гражданского аэропорта.

В 2012 году терминал для гражданской авиации был расширен, что позволило разгрузить главный аэропорт Пекина — «Шоуду». В 2018 году «Наньюань» принял 6,51 млн пассажиров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 сентября в Пекине был открыт аэропорт «Дасин», ставший крупнейшим аэропортом в мире. «Дасин» способен принимать до 100 млн пассажиров в год.

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