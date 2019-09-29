Курган, , 02:43 — REGNUM На 1 августа 2019 года в Курганской области проживало 830,9 тыс. человек. Численность населения области за январь-июль 2019 года сократилась на 3 732 человека, в том числе за счет естественной убыли — на 87,6%, миграционной убыли — на 12,4%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Свердловскстата.

В регионе по сравнению с аналогичным периодом 2018 года отмечено уменьшение на 12,7% числа родившихся и на 2,4% числа умерших. Причём число умерших в Зауралье превысило число родившихся в 1,7 раза. В аналогичном периоде 2018 года было в 1,5 раза.

Наиболее распространенными причинами смерти традиционно являются болезни системы органов кровообращения (38,2%), новообразования (15,9%) и внешние причины (9%).