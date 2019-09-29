Ханты-Мансийск, , 00:02 — REGNUM Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов предложил создать некий стандарт жизни гражданина для проживающих на северных территориях. Об этом он заявил на совещании в Ханты-Мансийске, посвящённом реализации национальных проектов.

Для формирования стандарта жизни гражданина «важно понимать реальную картину повседневной жизни, начиная от бытовых условий, состояния дворовой территории, качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг до возможностей проводить досуг», от метил Цуканов.

«Стандарт жизни гражданина будет включать расширенные требования к окружающей инфраструктуре и будет привязан к административно-территориальному делению. Для северных территорий это крайне важно», — пояснил идею полпред президента в УрФО.