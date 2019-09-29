Ханты-Мансийск, 29 сентября 2019, 00:02 — REGNUM Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов предложил создать некий стандарт жизни гражданина для проживающих на северных территориях. Об этом он заявил на совещании в Ханты-Мансийске, посвящённом реализации национальных проектов.
Для формирования стандарта жизни гражданина «важно понимать реальную картину повседневной жизни, начиная от бытовых условий, состояния дворовой территории, качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг до возможностей проводить досуг», от метил Цуканов.