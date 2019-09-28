Москва, , 22:14 — REGNUM Лидер мусульман Абхазии Тимур Дзыба по официальному приглашению муфтия России Равиля Гайнутдина принял участие принял участие в ряде конференций, организованных Духовным управлением мусульман (ДУМ) Российской Федерации. Об этом 27 сентября сообщает «Апсныпресс».

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В качестве почетного гостя муфтий Абхазии принял участие в церемонии избрания главы ДУМ России, на котором лидером мусульман России был переизбран Равиль Гайнутдин.

В рамках визита Тимур Дзыба также выступил с докладом на VI Международной научно-практической конференции «Фахретдиновские чтения», посвященной теме «Ислам в глобальном мире: мусульманское наследие и межкультурный диалог». В конференции приняли участие представители мусульманского духовенства России, Турции, Сирии, ОАЭ, Египта, Палестины, Ирака, Афганистана, Казахстана, Таджикистана, Франции, Словении, Сербии, Финляндии, Болгарии, Великобритании, Италии и Румынии.