Цхинвал, , 22:05 — REGNUM 27 сентября в Цхинвале состоялась конференция, на которой обсуждался учебник по осетинскому языку, выданный школьникам в этом учебном году. Инициатором мероприятия выступило министерство образования и науки Южной Осетии после того, как в социальных сетях завязалась оживленная дискуссия по поводу нового издания. После обсуждения темы президент Анатолий Бибилов распорядился доработать и переиздать учебник. Об этом сообщает пресс-служба президента Южной Осетии.

Конференция Presidentruo.org

В обсуждении приняли участие ученые, преподаватели осетинского языка, методисты, автор и составители учебника, министр образования и науки Натали Гассиева.

В новом учебнике приведен сокращенный алфавит, автор исключила буквы, которые не участвуют в образовании новых слов. Большинство присутствующих в заседании высказались против разделения букв алфавита на используемые в осетинских и заимствованных словах. Филологи также предложили внести некоторые другие исправления в учебник.

«Считаю необходимым, чтобы каждый специалист, каждый преподаватель осетинского языка изложил свои предложения и замечания по поводу книги и представил их в Министерство образования», — отметил глава государства. Анатолий Бибилов подчеркнул, что все предложения должны быть представлены в течение двух месяцев. А в новом году учебник первого класса будет переиздан.

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