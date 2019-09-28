Москва, , 22:07 — REGNUM Работы по капитальной реконструкции подземного перехода между станцией «Театральная» метро Москвы и ул. Никольская планируется завершить до конца 2019 года. Об этом 28 сентября сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Подземный переход Torange.biz

По словам заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, старый подземный переход был построен с нарушениями, в результате чего в течение нескольких лет специалисты осуществляли поиск инженерного решения по его достройке. Кроме того, работы осуществлялись вблизи исторической застройки и в сложных геологических условиях, что существенно осложняло ход строительства.

«Работы ведутся, к концу года их планируется завершить. Длина перехода составит около 100 метров, а средняя ширина — шесть метров», — отметил глава Стройкомплекса.

Он также подчеркнул, что на текущий момент строительные работы выполнены на 90%.

Напомним, с начала 2019 года в Москве было построено 12 подземных переходов. До конца года планируется завершить строительство еще семи.

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