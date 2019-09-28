Тбилиси, , 21:42 — REGNUM В муниципалитетах Грузии начинается внедрение сервиса единых электронных услуг. Об этом 28 сентября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Единая электронная система охватит такие сферы, как пространственное обустройство, здравоохранение и социальные услуги, благоустройство и прочее. Внедрение системы электронных услуг поделено на три этапа. На первом этапе к системе будут подключен 21 муниципалитет, а к концу проекта в 63 муниципалитетах будут внедрены 16 сервисов.

Как указала министр инфраструктуры Майя Цкитишвили, появление сервиса электронных услуг в муниципалитетах обеспечит меньшую бюрократию и более быстрый отклик со стороны местного самоуправления. После внедрения данного сервиса муниципалитеты получат доступ к электронным системам центрального правительства.

Финансирование проекта осуществляют Всемирный банк и Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству.