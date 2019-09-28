Москва, , 21:29 — REGNUM В Русской православной церкви (РПЦ) призвали тщательно проработать инициативу, связанную с переходом на четырехдневную рабочую неделю. Об этом 28 сентября сообщил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире телепередачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

«Я думаю, что эта инициатива должна быть очень хорошо проработана, для того чтобы она получила поддержку населения и поддержку различных сегментов общества, в том числе, и молодежи», — отметил митрополит.

По его словам, может сложиться обратная ситуация, при которой на сотрудников будет возложен большой объем трудовых обязанностей, при котором не исключены варианты дистанционной работы.

Напомним, с инициативой перехода на четырех дневную рабочую неделю и разработки новых подходов к рабочему дню выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Данное заявление вызвало неоднозначную реакцию со стороны населения, так как реформа предполагает переход на 10-часовой рабочий день, что может отрицательно сказаться на здоровье людей, и экспертов, по мнению которых переход может привести к падению производительности труда.

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