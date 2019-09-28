Москва, , 20:40 — REGNUM ОРВИ — общее название для любой респираторной вирусной инфекции, тогда как грипп — это один из представителей этой группы вирусов, напомнил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

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По его словам, заболевание гриппом начинается резко, у человека повышается температура тела, начинается озноб. За один час лихорадка может подняться до 40 градусов.

Вместе с тем ОРВИ длится не больше недели, после выздоровления человек чувствует себя хорошо, а грипп проходит за семь-десять дней, а недомогания остаются еще до трех недель после выздоровления.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 по 16 октября Роспотребнадзор откроет горячую линию по вопросам на тему профилактики гриппа и ОРВИ. Благодаря горячей линии можно будет узнать где сделать прививку против гриппа, как к ней правильно подготовиться и можно ли совмещать эту прививку с другими.

Особенно важно защитить себя от гриппа и ОРВИ «пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам, людям, страдающим хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями) и с ослабленным иммунитетом».

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