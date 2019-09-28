Москва, , 20:15 — REGNUM На следующей неделе на большей части средней полосы России прогнозируются сильные дожди, сообщают 28 сентября «Метеовести».

По данным синоптиков, на следующей неделе в центральной части страны ожидается как минимум до 25 мм осадков (40% месячной нормы), однако температура будет расти. Так, 1 октября в Москве ожидается до +16 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в воскресенье, 29 сентября, в столице России подует южный ветер. Температура воздуха повысится ночью до +7, +9 °С, днём до +13, + 15 °C. Но антициклон принесёт в московский регион дожди. Атмосферное давление составит 747−749 мм рт. ст.

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