Москва, , 19:45 — REGNUM В сети появилось видео с задержанием актрисы Натальи Бочкаревой, в котором она признается в наличие у нее наркотических препаратов, об этом 28 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На записи видно, как звезда телесериала «Счастливы вместе» признается в том, что в ее нижнем белье находятся запрещенные наркотические препараты. Бочкарева назвала сотрудникам правопорядка найденный у нее порошок кокаином.

Напомним, актриса Наталья Бочкарева ранее опровергла информацию о своем задержании, заявив, что находится дома с детьми. Артистка отметила, что будет решать проблему в судебном порядке.

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