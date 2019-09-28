Брянск, , 19:07 — REGNUM В Брасовском районе Брянской области 28 сентября поисковики отряда «Искатель» провели разведывательные поисковые работы. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель регионального отделения «Поискового движения России» Александр Соболев, близ деревни Хутор Холметский в годы Великой Отечественной войны нацистские оккупанты расстреляли несколько сотен мирных жителей. Теперь задача поисковиков — поднять эти останки.

Основные работы будут вести в 2020 году, сейчас поисковики разметили территорию предстоящих раскопок. Первое захоронение возле деревни нашли в 2016 году, тогда удалось выявить останки 60 человек, среди обнаруженных вещей поисковики нашли нательные крестики, расчёски и заколки.

«Мы определили фронт предстоящих работ. С нами на место выезжали представители администрации района, прокуратуры, из Москвы приехали руководители «Поискового движения России». Сейчас начнётся сезон дождей, а весной, когда всё растает, приступим к работам», — уточнил Александр Соболев.

В помощь поисковикам есть архивные данные — акт показаний красноармейцев, хранящийся в Музее партизанской славы города Навля. По рассказам солдат, в этом районе они видели не менее семи воронок от авиабомб, в которых лежали расстрелянные мирные жители.