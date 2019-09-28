Москва, , 18:53 — REGNUM Под Брянском и Нижним Новгородом"Поисковое движение России» продолжает разыскивать захоронение воинов и мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны.

В частности, под Брянском начались поиски захоронения 500 жителей, расстрелянных фашистами. Поисковики уже провели пробные раскопки на территории предполагаемого захоронения и нашли останки 20 человек

«В Брасовском районе вблизи деревни Хутор Холметский в 2016 году найдено место захоронения жителей, расстрелянных немцами при отступлении 5 августа 1943 года, тогда подняли останки 60 человек. По рассказам местных жителей и документам Центрального архива Министерства обороны, в радиусе около 400−500 м от этого места должны находиться захоронения в общей сложности около 500 убитых человек», — цитирует ТАСС слова командира поискового отряда Сергея Гришина.

«Характер повреждений показывает, что им стреляли в затылок. Есть еще один момент, над которым предстоит серьезно поработать — выяснить, из каких населенных пунктов сюда привозили людей на расстрел. Уже очевидно, что большинство из них не были жителями Холметского», — отметил Сергей Гришин.

Если данные о захоронении подтвердятся, раскопки и подъем останков планируется начать весной 2020 года, когда установятся благоприятные погодные условия, добавил он.

Экспедиция организована в рамках проекта «Поискового движения России» «Без срока давности», поддержанного президентом Владимиром Путиным.

Цель проекта — сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР — жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения.

Напомним, оккупация Брянской области немецкими войсками началась в октябре 1941 года и продолжалась до сентября 1943 года. На территории области действовало 139 партизанских отрядов. Участниками партизанского движения были свыше 60 тыс. человек, 16 тыс. из них награждены орденами и медалями, 12 человек за подвиги и героизм удостоены звания Героя Советского Союза, три человека — звания Героя России.

В Нижегородской области отряд экспедиции «Долина» и военнослужащие 90-го отдельного специального поискового батальона приступили к поиску и разведке мест захоронений жертв карательных операций 1942−1943 годов в районе деревни Жестяная Горка, где в мае 2019 года уже были обнаружены расстрельные ямы.

В начале мая 2019 года новгородские поисковики обнаружили в районе деревни Жестяная Горка Батецкого района Новгородской области захоронение времен Великой Отечественной войны, в котором находятся останки мирных граждан. После этого, 14 мая, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде в ходе карательных операций против мирных граждан в 1942—1943 годах на территории Новгородской и Псковской областей.

«Поисковики обнаружили информацию о еще нескольких местах расстрела близ уже исследованных захоронений. Это информация из архивных документов, которые впервые стали доступны для исследователей. Сейчас поисковики начали на этой территории разведывательные работы», — пояснили в пресс-службе «поискового движения России».

Результаты исследований будут переданы в управление СК РФ по Новгородской области.

Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Борис Ковалев пояснил журналистам, что жертвами, погибшими от рук карателей в районе Жестяной Горки в 1942—1943 годах, стали попавшие в плен советские летчики, люди, заподозренные в связи с партизанами, священники РПЦ. Эта информация, как пояснил Ковалев, основывается на данных, обнаруженных органами госбезопасности в ежедневниках, которые вели каратели.

«Сегодня Жестяная Горка — это поклонная гора Новгородчины, где рядом стоят красная звезда, православный крест и еврейский поминальный камень. И то, что «Поисковое движение России» проводит там работы, для меня, в первую очередь — надежда, что будет установлено новое имя хотя бы одной из жертв, невинных жертв нацистского режима», — цитирует ТАСС слова Бориса Ковалева.