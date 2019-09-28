Москва, , 18:43 — REGNUM Известную актрису Наталью Бочкареву, получившую известность благодаря телесериалу «Счастливы вместе», задержали в Москве по подозрению в хранении наркотических веществ, об этом 28 сентября сообщает телеканала РЕН ТВ.

Сотрудники ДПС остановили артистку по причине ее странного поведения, она призналась в том, что при себе имеет кокаин, который спрятан у нее в трусах. После чего Бочкарева достала сверток и передала его сотрудникам правопорядка.

В квартире подозреваемой был проведен обыск, однако никаких запрещенных веществ обнаружено не было.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».

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