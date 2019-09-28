Москва, , 17:38 — REGNUM В Саларьеве Новомосковского округа столицы завершаются работы по строительству детского дошкольного учреждения на 220 мест. Об этом 27 сентября сообщается на официальном сайте мэрии Москвы.

Проект детского сада предполагает возведение соединенных между собой двух-трехэтажных разноцветных блоков общей площадью свыше 3,5 тыс. квадратных метров.

«Разделение по цвету снаружи будет совпадать с разделением по функции внутри. Застройщики начали возводить объекты социальной инфраструктуры одновременно с жильем — это однозначно позитивная практика», — отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

В учреждении будут находиться кабинеты логопеда, психолога, групповые ячейки и медицинский блок. На территории будут сооружены игровые площадки и зоны для занятий физкультурой, снабженные теневыми навесами.

Напомним, до 2023 года в Москве планируется возвести порядка 200 социальных объектов, из которых школ и детских садов будет 90. Финансируется программа строительства из средств, заложенных в Адресной инвестиционной программе.

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