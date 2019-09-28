Москва, , 17:37 — REGNUM Работы по строительству участка Некрасовской линии метро от станций «Косино» до «Нижегородской» планируется завершить до конца 2019 года. Об этом 28 сентября сообщается на официальном сайте мэрии Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, станции будущей Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена «Авиамоторная» и «Лефортово» практически готовы Отдельно глава Стройкомплекса отметил, что подземные работы по возведению станции «Нижегородская» завершены на 90 процентов.

«Платформа уже построена. Эта станция уникальная: в нее пришел один десятиметровый тонелепроходческий щит и два шестиметровых», — сообщил Хуснуллин

На данный момент, ведутся работы по благоустройству наземной территории станции. Также около входной группы планируется установить архитектурную композицию, символизирующую соединение БКЛ и Московского центрального кольца (МЦК).

Напомним, станция «Нижегородская» метро Москвы станет крупным транспортно-пересадочным узлом, включающим станции МЦК и железнодорожную платформу. Ввод станции в эксплуатацию позволит пассажирам совершать пересадку с Некрасовской на БКЛ.

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