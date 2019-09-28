Улан-Удэ, , 16:39 — REGNUM Зимние красоты озера Байкал вошли в бесплатный пакет для тем рабочего стола Windows 10. Таким образом, как сообщает портал ixbt.com, компания Microsoft решила отпраздновать наступление холодов.

Всего в бесплатный пакет объёмом 14,65 МБ входит 15 изображений озера, которые однако можно использовать только в качестве обоев для рабочего стола.

«В основном, изображения показывают зимний вид Байкала с километрами прозрачнейшего льда, гротами и торосами», — отмечает портал.

В пояснении говорится, что Байкал располагается в южной Сибири и является крупнейшим и самым глубоким в мире пресноводным озером.