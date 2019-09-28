Москва, , 16:16 — REGNUM 28 сентября 2019 года в Филях, где располагалось Московское суворовское военное училище (СВУ), прошла встреча выпускников-суворовцев разных поколений. В торжествах, приуроченных к 75-летнему юбилею Московского (Горьковского) суворовского военного училища, приняли участие более 400 человек — ветераны, суворовцы, преподаватели, офицеры-воспитатели, а также представители общественности и Минобороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба общественной организации «Московские суворовцы».

До 1956 года Московское суворовское военное училище было Горьковским и находилось в одноимённом городе. В августе 1956 года учебное заведение перевели в столицу, в историческое место Фили, где когда-то стояли полки Багратиона. Училище разместили на территории бывшей разведывательной школы на улице Новозаводская напротив Храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Первый московский выпуск состоялся в 1963 году.

«В Филях училище функционировало до октября 1991 года. За это время было сделано 28 выпусков. Срок обучения составлял 7 лет, потом 3 года, а затем и два. Причём здесь учились не только наши ребята, но и дети граждан Болгарии. В настоящее время сроки обучения вернулись к своим историческим корням, как это было ещё при Российских императорах — суворовские военные училища перешли на 7-летний срок обучения», — рассказал выпускник Московского СВУ, член Совета Минпросвещения РФ по кадетскому образованию, председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.

По его словам, в советские годы училище посетили практически все руководители стран социалистического лагеря. «Побывал здесь и лидер кубинской революции Фидель Кастро. Вернувшись к себе на Родину, он создаёт военные школы имени Камило Сьенфуэгоса, подобные суворовским училищам», — подчеркнул Дмитрий Нестеров.

Сейчас на месте училища находятся здания Федеральной таможенной службы России. О том, что здесь когда-то размещалось Московское СВУ напоминает лишь памятная доска на стене одного из зданий. По традиции каждые 5 лет здесь собираются выпускники училища.

«Учёба в училище дала мне прежде всего крепкие знания и друзей на всю жизнь, опыт командования своими ровесниками, пример в службе от командиров и преподавателей, — говорит выпускник Московского СВУ Евгений Шехматов. — После училища я закончил танковое командное училище, служил в Московском и Северо-Кавказском военных округах, уволился в звании майора с должности замкомандира батальона. С братьями-кадетами продолжаем общаться с суворовских погон, помогаем друг другу и регулярно встречаемся».

Суворовцы разных годов выпуска возложили к памятной доске цветы и почтили минутой молчания погибших товарищей. Затем состоялся митинг. Ветераны поделились воспоминаниями о своём славном военном прошлом и поздравили собравшихся с 75-годовщиной родного училища.

«Я очень хотел бы, чтобы тот дух суворовцев, заложенный в училище, оставался навсегда у нас внутри», — отметил в приветственном слове выпускник Московского СВУ, генерал-полковник в отставке, заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Николай Волобуев.

«Суворовское училище не давало нам прибавки к жалованию, не давало большой карьеры. Но та основа нравственно-духовных качеств, которые были заложены в каждом из нас, дала возможность стать настоящим гражданином нашей страны, офицером с большой буквы и просто достойным человеком», — заключил он.

1 октября 2019 года Московское (Горьковское) суворовское военное училище отметит 75-летний юбилей. Торжества пройдут 1 октября на территории Московского СВУ, с 1991 года дислоцирующегося в Северо-Восточном административном округе Москвы, недалеко от метро «Бабушкинская». 2 октября в Театре Российской армии состоится праздничный концерт с участием звёзд российской эстрады.