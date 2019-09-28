Астрахань, , 14:45 — REGNUM В Саратове реализуется неординарный для российских регионов туристический проект. О возможностях специфического отдыха для иностранцев рассказала представитель администрации Саратова Светлана Мусафирова на международном форуме стран Прикаспийского региона в Астрахани, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Суть туристического проекта в том, чтобы поселять группы иностранных туристов не в гостиницы, хостелы или арендованное жильё. Вместо этого иностранцы живут в семьях обычных жителей города.

«То есть люди находятся в языковой среде, изучают наш быт и культуру», — рассказала Мусафирова.

По словам саратовского чиновника, этим летом в рамках проекта в Саратов прибыла первая группа туристов из Турции. Иностранцы оказались в восторге от подобного отдыха и сейчас граждане ряда других стран выразили желание пожить в обычных саратовских семьях.

«Зачем ездить в Турцию, надо развивать свои районы. Турецкая группа приехала летом, она была в восторге от реки Волга. Сейчас планируется в этом формате китайская группа и уже прорабатываем индийскую группу, которая хочет к нам приехать», — сообщила Мусафирова.

В свою очередь директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков отметил, что в других странах практика заселения туристов в семьи местных жителей уже существует, однако для России это является редкостью.

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