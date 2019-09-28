Астрахань, , 14:44 — REGNUM Иностранные студенты могут стать способом рекламы туристического потенциала региона или муниципалитета. Об этом сообщила 28 сентября представитель администрации Саратова Светлана Мусафирова на международном форуме стран Прикаспийского региона в Астрахани, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам чиновника, в Саратове учится много иностранных студентов. Организовав для них экскурсии, удалось обеспечить очень активную рекламу городских достопримечательностей заграницей.

«Мы сделали иностранным студентам первокурсникам ряд экскурсий по городу с предложением постить это в интернет, чтобы их друзья, родственники и близкие видели, какой у нас город и порой сами удивлялись какой у нас красивый город — ведь иностранцы замечали вещи, на которые мы уже перестали обращать внимание», — сообщила Мусафирова.

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