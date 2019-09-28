Москва, , 14:03 — REGNUM Изменения в правилах противопожарного режима, внесённые постановлением правительства, не запрещают курение на балконах. Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Запрет на курение (сс) Coastal Elite

В ведомстве пояснили, что постановление правительства не запрещает курение на балконах как таковое, но при этом граждане обязаны соблюдать осторожность, помнить об ответственности перед законом, и безопасности своей и окружающих.

Напомним, изменения в правилах противопожарного режима вступят в силу на территории РФ с 1 октября 2019 года. В правилах предусмотрен запрет на разведение открытого огня на лоджиях и балконах. МЧС поясняло ранее, что запрет касается и курения на балконах.

Изменения в правилах противопожарного режима, касающиеся запрета курения на балконах вызвали неоднозначный отклик у многих граждан России. Ранее ИА REGNUM сообщало, что многие российские звёзды раскритиковали решение правительства по поводу курения на балконах.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что в Кремле крайне позитивно относятся к любым решениям, помогающим спасать человеческие жизни.

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