Судак, Крым, , 12:58 — REGNUM 28 сентября в Судаке завершила свою работу творческая резиденция «Таврида Арт». Она объединила 200 художников, скульпторов и искусствоведов со всей России.

«Таврида Арт» — вторая резиденция проекта «Таврида». Она стала и самой продолжительной — на 10 дней площадка арт-кластера превратилась в открытую мастерскую. Участники ежедневно писали картины с видами природы, создавали скульптуры и знакомились с представителями арт-индустрии.

Для участников провели мастер-классы и творческие встречи директор Художественного фонда Союза художников России Марина Рогатовская, скульптор Александра Weld Queen, основатель «Е. К. АртБюро» Елена Куприна-Ляхович и другие.

«Новый формат — резиденция — глоток свежего воздуха. Мне нравится, что предоставляют свободу, ведь таким творческим людям не нужны границы, которые бы хотелось перейти. Мы творим 24/7, у нас режим нон-стоп, и очень круто, что есть эксперты, которые на любом из мастер-классов зарядят своей энергией и помогут с любыми вопросами. Нет чёткого разделения, тут каждый пробует себя во всех сферах. Это очень важно, потому что лично для меня, важно саморазвитие», — поделилась участница резиденции Екатерина Яровая из Астрахани.

Формат резиденции вдохновил двух участниц на проведение собственной выставки. За девять дней Дарья Молчанова создала серию из 12 пленэрных работ, посвященных окрестностям бухты Капсель и города Судак. Под кураторством Анны Мелицковой эти работы превратились в монографическую выставку «Tavrida Constans». Центральным мотивом произведений стали взаимоотношения природы и человека.

В один из дней художники создали серию художественных произведений, посвященных благотворительной акции «Белый цветок». Акция направлена на привлечение внимания общества к проблемам тяжело больных детей. 28 сентября в городском саду Судака прошла ярмарка, где любой желающий мог приобрести сувениры, рисунки, изделия декоративно-прикладного творчества изготовленные руками детей образовательных учреждений городского округа Судак и участников резиденции «Таврида Арт». Средства от продажи будут направлены на поддержку детей с тяжелыми заболеваниями.

В завершающий день смены традиционно подвели итоги грантового конкурса, где было отобрано 6 победителей. Общая сумма грантов резиденции составила 2,4 млн. рублей.

Так, в Омской области появится медиа-площадка «Подкаст. Омск. Сцепление» с записью 30 интервью с культурными и общественными деятелями региона, в Республике Башкортостан создадут серию тактильных книг «Книги тоже умеют говорить», а в Санкт-Петербурге реализуют проект «Послание», посвященный созданию пула добровольцев из среды творческой молодежи для формирования социо-толерантной среды для детей и взрослых с инвалидностью. В апреле следующего года в Московской области запустят проект «Жилые страницы».

«Будет создано 3 художественных произведения на домах и фасадах города Апрелевки. Проект позволит горожанам прикоснуться к современному искусству и поднять свой уровень культурной грамотности и литературы. Будут организованы мастер-классы по стрит-арту и тренинги по владению техникой граффити от профессиональных художников», — поделился Георгий Корниенко, автор идеи «Жилые страницы».

Напомним, в рамках творческой резиденции на третьем этапе форума организаторы впервые предоставляют участникам и партнерам смен — лидерам арт-индустрии и профессионалам в своих направлениях, — инфраструктуру Тавриды для совместного творчества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ» (прошел с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида» (окончание строительства в 2022 г.).

Грантовый конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и входит в открытую платформу «Россия — страна возможностей».