Судак, Крым, 28 сентября 2019, 12:58 — REGNUM 28 сентября в Судаке завершила свою работу творческая резиденция «Таврида Арт». Она объединила 200 художников, скульпторов и искусствоведов со всей России.
«Таврида Арт» — вторая резиденция проекта «Таврида». Она стала и самой продолжительной — на 10 дней площадка арт-кластера превратилась в открытую мастерскую. Участники ежедневно писали картины с видами природы, создавали скульптуры и знакомились с представителями арт-индустрии.
Для участников провели мастер-классы и творческие встречи директор Художественного фонда Союза художников России Марина Рогатовская, скульптор Александра Weld Queen, основатель «Е. К. АртБюро» Елена Куприна-Ляхович и другие.
В один из дней художники создали серию художественных произведений, посвященных благотворительной акции «Белый цветок». Акция направлена на привлечение внимания общества к проблемам тяжело больных детей. 28 сентября в городском саду Судака прошла ярмарка, где любой желающий мог приобрести сувениры, рисунки, изделия декоративно-прикладного творчества изготовленные руками детей образовательных учреждений городского округа Судак и участников резиденции «Таврида Арт». Средства от продажи будут направлены на поддержку детей с тяжелыми заболеваниями.
В завершающий день смены традиционно подвели итоги грантового конкурса, где было отобрано 6 победителей. Общая сумма грантов резиденции составила 2,4 млн. рублей.
Так, в Омской области появится медиа-площадка «Подкаст. Омск. Сцепление» с записью 30 интервью с культурными и общественными деятелями региона, в Республике Башкортостан создадут серию тактильных книг «Книги тоже умеют говорить», а в Санкт-Петербурге реализуют проект «Послание», посвященный созданию пула добровольцев из среды творческой молодежи для формирования социо-толерантной среды для детей и взрослых с инвалидностью. В апреле следующего года в Московской области запустят проект «Жилые страницы».
Напомним, в рамках творческой резиденции на третьем этапе форума организаторы впервые предоставляют участникам и партнерам смен — лидерам арт-индустрии и профессионалам в своих направлениях, — инфраструктуру Тавриды для совместного творчества.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ» (прошел с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида» (окончание строительства в 2022 г.).
Грантовый конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и входит в открытую платформу «Россия — страна возможностей».