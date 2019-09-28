Москва, , 11:41 — REGNUM Из следственного изолятора был освобожден 75-летний ученый ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев, который обвиняется в государственной измене. Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов.

Он напомнил, что Кудрявцев провел в СИЗО год и его состояние здоровья сильно ухудшилось. именно поэтому было решено изменить Кудрявцеву меру пресечения — с содержания под стражей на подписку о невыезде.

Напомним, что Кудрявцев был помещен под арест в июле 2018 года. По неподтвержденным данным Кудрявцева обвиняют в государственной измене из-за того, что он якобы пересылал секретные данные по электронной почте.

Речь идет о как минимум двух письмах бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики. Следствие считает, что в этих письмах была информация, которую можно использовать при создании нового оружия.