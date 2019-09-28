Верхняя Тура, , 09:36 — REGNUM В Свердловской области успешно реализуется проект «Формирование комфортной городской среды». Об этом сказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев. 28 сентября глава федерального ведомства посетил Средний Урал и принял участие в открытии реконструированной в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Верхней Туре набережной городского пруда, сообщает областной Департамент информационной политики.

«Конкурс лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений, который начался в 2018 году по инициативе нашего Президента, воодушевил людей на преобразование городов, пробудил их творческую инициативу. Вам есть чем гордится: проект, который вы все вместе придумали, защитили и с которым победили на всероссийском конкурсе, успешно реализован. Не сомневаюсь, набережная Верхней Туры станет не только местом притяжения горожан и туристов, но и точкой роста городской экономики», — сказал Владимир Якушев.

Невзирая на капризную осеннюю погоду, посмотреть, как преобразилась некогда заросшая и практически заброшенная набережная, пришли сотни горожан.

И.о. губернатора Свердловской области Алексей Орлов выразил уверенность, что новый облик набережной теперь будет задавать тон и диктовать направление для дальнейшего благоустройства всего города. От лица жителей и от имени главы региона Евгения Куйвашева он поблагодарил Владимира Якушева за поддержку Свердловской области на федеральном уровне и внимание к этому знаковому для всего Среднего Урала событию.

«Это наглядное свидетельство совместной работы региональных и федеральных властей по выполнению поставленных президентом России Владимиром Владимировичем Путиным задач по благоустройству городов и повышению уровня жизни россиян. Уверен, что набережная будет долго служить и радовать горожан, привлекая в город туристов», — сказал он.

Напомним, реконструкция набережной верхнетуринского пруда осуществлялась в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», за счет бюджетных и внебюджетных источников. Затраты на ее восстановление составили около 104 миллионов рублей, и почти треть из них — 30 миллионов рублей — город получил в качестве гранта за победу во Всероссийском конкурсе проектов благоустройства среди малых городов и исторических поселений.

Как отметил глава города Иван Веснин, над проектом работали вместе с жителями, а для более профессиональной его проработки привлекали студентов и преподавателей Уральского архитектурно-художественного университета. В итоге территория превратилась в многофункциональную и по-настоящему современную общественную площадку. Здесь установили хорошее освещение, по желанию верхнетуринцев оформили широкую прогулочную зону, построили лодочный пирс, оборудовали площадки для проведения праздничных и спортивных мероприятий. В исторической части набережной разместили артефакты, отражающие социально-культурное наследие города — «Дерево истории города и завода» и инсталляции первых выпущенных на городском машиностроительном заводе орудий.

«Сегодня у нас настоящий праздник. Мы даже представить себе не могли, что когда-то в нашем маленьком городе может появиться такая прекрасная территория. А сейчас — сколько здесь мам с детьми, сколько молодежи, несмотря на холодную погоду — ни одной свободной площадки! Да, Верхняя Тура развивается, и мы уверены, что это — только начало. У нас еще будет много интересных и нужных людям проектов», — отметила почетный житель города Людмила Спасскова.

Напомним, целенаправленное и по-настоящему масштабное благоустройство Верхней Туры, равно как многих других уральских городов, началось в 2017 году — в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Сначала здесь обновили несколько дворов, затем, в 2018 году открыли Парк молодоженов — с аллеей, цветниками и зелеными террасами, коваными качелями и специально оформленными местами для фотографирования. Площадка сразу стала любимым местом горожан — здесь поздравляют молодоженов, чествуют юбиляров, на ее территории гуляют мамы с детьми, проводят свободное время школьники и люди старшего поколения.

В целом по Свердловской области в 2017 и 2018 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» было благоустроено 72 общественные территории и более 200 дворов.

А в этом году, как ожидается, масштабное преобразование ждёт ещё 56 общественных территорий, а также около 70 дворов. В частности, современные общегородские пространства уже открылись для жителей Арамили, Нижнего Тагила, Ачита, Верхней Салды, Ивделя, Карпинска, Невьянска и Михайловска.

В целом работы идут в 50 муниципальных образованиях и оцениваются более чем в 2 миллиарда рублей, из которых свыше 1,7 миллиарда — средства федерального бюджета.