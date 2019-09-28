Кемерово, , 09:22 — REGNUM Жители Кузбасса создали петицию, в которой они требуют перенести памятник погибшим в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Парк Ангелов на месте сгоревшего ТЦ в Кемерово.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня». Кемерово Иван Шилов © ИА REGNUM

Все дело в том, что власти региона решили установить пятиметровое кованое дерево вишни, собранное в Ульяновске из ягодок, веток и листьев от кузнецов со всей России, на закрытой территории учебного центра МЧС в Новокузнецке. В этот центр обычно съезжаются горноспасатели и шахтеры, которые не имеют никакого отношения к трагедии в торговом центре.

Авторы петиции отмечают, что ситуация выглядит довольно абсурдно — монумент в память о погибших, созданный коллективным трудом кузнецов со всей России будет установлен на закрытой территории да ещё и в другом городе.

«Люди из многих уголков России, приезжая в наш город, хотят посетить это место и помянуть тех, кого не смогла защитить наша Система. Теперь эта же система, как будто не слышит нас… Никаких объяснений, почему именно в Новокузнецке будет стоять памятник Зимней Вишне, почему на закрытой территории пожарной части», — написал автор петиции Артем Жуков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерово полностью сгорел. Погибли 60 человек, большинство из которых — дети.