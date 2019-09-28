Москва, , 03:38 — REGNUM Видео с самолёта, где произошёл скандал с актёром Максимом Авериным и его директором Николаем Кореневым, опубликовал телеканал «Звезда».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Аверин оказался в центре скандала после поездки из Барнаула в Москву 26 сентября. Он и Коренев проявили неуважение к экипажу и пассажирам во время авиарейса.

Артиста оштрафовали за мелкое хулиганство. Аверин же в соцсети заявил фанатам, что у него «всё хорошо».

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