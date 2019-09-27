Москва, , 22:26 — REGNUM Против возвращения курительных комнат в зданиях аэропорта выступил Роспотребнадзор. Об этом 27 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

Госдума в июле текущего года приняла в первом чтении законопроект о возвращении мест для курения в аэропорты. В свою очередь, Минздрав разработал поправки к законопроекту, определяющие принцип размещения курилок и их количество.

В ответ на данную инициативу в Роспотребнадзоре пояснили, что вентиляция и фильтры, которые будут установлены в курилках, никоим образом не смогут снизить уровень табачного дыма до допустимого. По мнению специалистов ведомства, только зона, на 100% свободная от курения, может обеспечить надёжную защиту.

При этом в ведомстве отметили, что создание зон, полностью свободных от курения, поддерживается и курящими и некурящими гражданами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал запрет курения на балконах и лоджиях оправданной мерой, помогающей спасать человеческие жизни.

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