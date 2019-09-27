Липецк, , 21:42 — REGNUM В Липецке возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении пациентов медклиники ООО «17 правил», «Медикал лайт» и «Территория здоровья». Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

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Клиника грубо нарушала лицензионные требования. Врачи, которые по документам числятся в штате медицинского учреждения, на самом деле там не работали. Кроме того, пациентам, большинство из которых были пожилыми женщинами, ставили несуществующие диагнозы. У них находили смертельные заболевания, требующие дорогостоящего лечения. Пенсионеркам, у которых не было необходимых сумм, навязывали кредиты.

Юридическое лицо и руководителя клиники привлекли к административной ответственности. Также было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Экс-директора и основателя клиники заключили под стражу. Он также проходит свидетелем по аналогичному делу в Кемеровской области. В отношении ещё троих подозреваемых, граждан Украины и Белоруссии, меру пресечения назначит Октябрьский районный суд Липецка.