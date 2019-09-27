Тула, , 21:33 — REGNUM Городская профилактическая акция, направленная на укрепление здоровья детей, стартовала в МБДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 7» Тулы в рамках федерального проекта «Единой России» «Здоровое будущее» 27 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения «Единой России». Акция инициирована депутатами Тульской городской думы Еленой Тимохиной и Ириной Рублевской, региональным отделением «Единой России» при поддержке депутата Госдумы Николая Петрунина и направлена на укрепление здоровья детей.

Медики проводят профилактическую акцию в детском саду Тулы Пресс-служба Тульского регионального отделения партии «Единая Россия"»

«Старт акции решили приурочить к профессиональному празднику работников дошкольных учреждений, которые делают все возможное для укрепления здоровья своих маленьких подопечных и для профилактики заболеваний, которые влияют на полноценность развития ребенка», — отметила Елена Тимохина.

В рамках акции для воспитанников подготовительной группы, их родителей и педагогов детсада №7 было организовано профилактическое занятие: врачи-ортопеды приехали в детский сад, чтобы рассказать, как уберечь детские ножки от плоскостопия. Также медики провели мастер-класс в спортзале детского сада.

Как отметила главврач городской больницы имени Ваныкина, депутат Тульской городской думы, член фракции «Единая Россия» Ирина Рублевская, в рамках нацпроекта «Здоровое будущее» партией проводятся профилактические акции: «Шаг к здоровью», «Улыбка детства», «Выездная поликлиника».

«И вот рождается новая акция для самых маленьких туляков, которая поможет укрепить здоровье малышей и предотвратить различные недуги. По статистике, плоскостопие встречается у 55−60 процентов детей в возрасте до 6−7 лет, а в последние годы частота появления этой проблемы только возрастает. Кроме того, ученые установили, что у детей, проживающих в городе, плоскостопие развивается в 3 раза чаще, чем у деревенских детей, имеющих возможность и привычку хождения босиком. Эти данные заставляют задуматься. Занятия с ребятами из подготовительных групп, которые готовятся стать школьниками, станет залогом их полноценного физиологического состояния в дальнейшем», — сказала Ирина Рублевская.

В детский сад в рамках акции передали комплекты ковриков-массажеров для профилактики и лечения плоскостопия — в качестве подарка депутата Госдумы, члена фракции «Единая Россия» Николая Петрунина.

Акция получит свое развитие и подобные мероприятия пройдут в других детских садах Тулы.