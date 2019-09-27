Екатеринбург, , 21:20 — REGNUM «Исход» диаспор из координационного совета мэрии по межнациональным отношениям не испугал чиновников екатеринбургской мэрии. Свою позицию выразила вице-мэр Екатерина Куземка, сообщает ЕАН.

По словам Куземки, совет является «открытым органом», и кто не хочет доносить своё мнение до остальных членов данной структуры, «может выйти».

«Мы не должны быть филиалом какой-то одной организации», — сказала Куземка, не уточнив, о какой организации идёт речь.

Напомним, ранее из координационного совета вышли несколько диаспор. Публично своё возмущение выразил глава правления Дома народов Урала Фарух Мирзоев: по мнению руководителя, диаспоры в совете были «для галочки» и не влияли на формирование решений.

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