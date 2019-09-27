Астрахань, , 20:59 — REGNUM В Астрахани направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего следователя правоохранительных органов, который обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В июне знакомый попросил следователя повлиять на полицейских, которые проводили в отношении него проверку. Следователь пообещал, что отменит проверку, и получил за это 30 тысяч рублей. Никаких мер на самом деле он предпринимать не собирался.

Обвинительное заключение по уголовному делу по статье «Мошенничество» уже утверждено. Материалы направлены в Советский районный суд города Астрахани.