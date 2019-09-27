Москва, , 20:08 — REGNUM Заслуженная артистка РФ Мария Шукшина на своей странице в социальной сети разместила пост, в котором призвала своих коллег к честности при выражении своих политических позиций.

Цитата страницы facebook.com/Мария Шукшина

«Не люблю говорить о политике, но иногда это нужно делать, — написала Мария Шукшина, — Я знаю о том, что некоторые артисты участвуют в митингах не просто так, от чистого сердца, а за гонорар. Ну, хорошо, допустим, но всё же странно… Вроде за идеалы готов биться безвозмездно, т. е даром… Я вообще за честность и против лицемерия, будь то реальная жизнь, виртуальная, телевидение…, но как много стало вокруг нас лжи, грязи, передергиваний, клеветы, перекосов в угоду золотому тельцу… Просто давайте будем честными с собой и людьми, которые нам верят!»

(Лексика и пунктуация автора сохранены)

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