Екатеринбург, , 19:34 — REGNUM Благотворительный фонд «Дети России» (президент Фонда — генеральный директор УГМК Андрей Козицын) в этом году отмечает 20 лет с момента основания. За 20 лет работы он оказал детям помощь на сумму свыше миллиарда рублей. Юбилейной дате был посвящён праздничный концерт «20 лет исполняем мечты», который прошел в ККТ «Космос» 27 сентября.

На празднике в честь 20-летия Благотворительного фонда «Дети России»

Ugmk.com

«Созданный на Урале благотворительный фонд «Дети России» уже давно перешагнул границы родного региона и в полной мере оправдывает свое название. Ведется системная работа по сохранению и укреплению здоровья детей, а также по развитию их творческих способностей. Наши благотворительные проекты — это не только адресная помощь детям, фонд активно помогает решать инфраструктурные вопросы как в сфере здравоохранения, так и в рамках других социальных проектов», — отметил в поздравлении президент фонда «Дети России» Андрей Козицын.

На празднике в честь 20-летия Благотворительного фонда «Дети России»

Ugmk.com

В числе почетных гостей в праздновании юбилея фонда принял участие исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов. Он отметил, что такая работа невозможна без увлеченных свои делом профессионалов: «Далеко не каждому человеку свойственно чувствовать сострадание, а здесь собрались именно такие люди. Это хороший пример для всех остальных наших граждан. Проекты фонда «Дети России», конечно же, заслуживают всяческого одобрения. У фонда много серьёзных планов, и в день празднования юбилея я желаю, чтобы они были успешно реализованы».

Алексей Орлов Ugmk.com

Вице-президент Благотворительного фонда «Дети России», директор по общим вопросам УГМК Владимир Белоглазов поблагодарил всех, кто поддерживает деятельность фонда:

«Да, УГМК вкладывает большие средства в этот проект, но, пользуясь случаем, я бы хотел сказать спасибо и тем людям, среди которых есть и пенсионеры, которые просто приходят и приносят деньги, часто анонимно, не желая никакой славы, помогают детям».

Владимир Белоглазов Ugmk.com

Героями торжества стали подопечные и друзья фонда. Среди них девочка из Барнаула, которая страдает редкой болезнью. С 2014 года «Дети России» помогают ей проходить жизненно важное лечение. На праздник приехал двукратный чемпион Европы по шахматам среди юниоров Тимур Фахрутдинов. С 2012 года он является стипендиатом фонда и многих турнирных побед достиг благодаря его поддержке. В паре с известным музыкантом и другом фонда Владимиром Шахриным выступил 11-летний мальчик, поборовший рак. С 2017 года Виктор участвует в Региональном этапе Всемирных детских игр победителей — уникальных состязаний для ребят, вылечившихся от рака, которые проводятся при поддержке фонда.

На празднике в честь 20-летия Благотворительного фонда «Дети России» Ugmk.com

Сегодня работа фонда вышла далеко за рамки адресной помощи. Его проекты интегрированы в систему российского здравоохранения и другие сегменты, связанные с помощью детям. Со сцены со словами благодарности к благотворительной организации обратились заслуженный врач России, детский онколог, руководитель Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ Лариса Фечина и главный врач Детской городской клинической больницы № 9 Андрей Карлов. Для онкоцентра фонд приобрел современное оборудование на сумму 28 млн рублей. В ДГКБ № 9 фондом проведен ремонт на сумму свыше 120 млн рублей.

На празднике в честь 20-летия Благотворительного фонда «Дети России»

Ugmk.com

«Дети России» открыли 21 игровую комнату в больницах и реабилитационных центрах России, на это потрачено почти 7 млн рублей. Размер благотворительной помощи, оказанной детям, которые остались сиротами после теракта в г. Беслане (Республика Северная Осетия-Алания), составил порядка 21 млн рублей. В Центре детской онкологии и гематологии ОДКБ фонд организовал работу служб клинических психологов и волонтеров. На это направлено более 14 млн рублей. На проведение и поддержку детских, семейных и спортивных массовых соревнований и праздников фондом направлено свыше 108 млн рублей.